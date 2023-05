Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, arata datele centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Dintre acestia,…

- Pensii 2023| CNPP a anunțat care a fost suma derizorie numita pensie medie in martie 2023 Pensii 2023| CNPP a anunțat care a fost suma derizorie numita ”pensie medie” in martie 2023 Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), la sfarșitul lunii martie 2023, in Romania erau…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta. Luna trecuta, pensia medie din țara noastra a fost de 1.960 de lei. Din totalul pensionarilor, 681.369 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), conform Agerpres.Dintre acestia,…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2023, de 10.222 (plus 24 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.174, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu a fost, in februarie 2023, de 10.198 (plus 146 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.137, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).In…