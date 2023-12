Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, in ședința publica, tariful pentru energia termica livrata consumatorilor de catre I.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” in marime de 4 578 lei/Gcal.

- Legislativul a gazduit o noua runda de consultari publice cu privire la asigurarea obligatorie (RCA) pentru companiile care presteaza servicii de taxi. La ședința au participat deputați, reprezentanți ai companiilor care presteaza servicii de taxi, ai companiilor de asigurari, precum și reprezentanți…

- China a aprobat inființarea zonei pilot de liber schimb in regiunea Xinjiang, in urma unei decizii emise de Consiliul de Stat la data de 31 octombrie. Astfel, se propune construcția unui model demonstrativ de dezvoltare. Zona pilot de liber schimb din Xinjiang se dorește a fi centru important in circuitul…

- Astazi, 27 octombrie 2023, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, in ședința publica, tarifele reglementate de intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de catre S.R.L. „Vestmoldtransgaz”. Urmare a analizei…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce in dezbatere publica „Proiectul de hotarare privind completarea Regulamentului pentru asigurarea gratuitații pentru elevii din invațamantul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sebeș la transportul public local de persoane…

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat pentru consumatorii casnici și noncasnici tarife mai mici pentru furnizarea și prestarea serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare de catre S.A. „Apa-Canal Chișinau”.

- Proiectul de lege care prevede reformarea activitații speciale de investigații a fost aprobat astazi de Parlament. Inițiativa legislativa a fost susținuta de 54 in lectura a doua. Se intampla cand in Moldova este marcata Ziua ofițerilor de investigații.

- Inca o organizație de creditare nebancara depistata ca a inclus clauze abuzive in contracte. Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) susține ca in urma examinarii unei petiții a verificat respectarea legislației in domeniul contractelor de credit pentru consumatori…