- Administratia Biden s-a oferit sa-l schimbe pe Viktor Bout, un traficant de arme rus care ispaseste o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare in SUA, ca parte a unui potential acord pentru a asigura eliberarea a doi americani detinuti de Rusia, Brittney Griner si Paul Whelan, anunta CNN.

