- O minora in varsta de 15 ani, din satul Bagara, comuna Aghireșu, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, in data de 12 octombrie, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 12 octombrie a.c., in jurul orei 07.15, minora SPACIC DIANA ALEXANDRINA, in…

- Un relicvariu din aur și cristal, conținand picaturi de sange ale papei Ioan Paul al II-lea, a fost furat de la catedrala din orașul italian Spoleto, situat in centru țarii. Anuntul a fost facut de episcopul așezamantului, conform Reuters. Papa Ioan Paul al II-lea a murit in 2005, dupa 27 de ani de…

- O fiola care continea cateva picaturi din sangele fostului papa polonez Ioan Paul al II-lea a fost furata dintr-o biserica din Spoleto, Umbria, in centrul Italiei, a informat joi site-ul de stiri al Vaticanului, potrivit AFP. Relicva Sfantului Ioan Paul al II-lea, canonizat in aprilie 2014, la noua…

- CHIȘINAU, 17 sept – Sputnik. Cainele de serviciu Dașa a depistat o captura de aproximativ șapte kilograme de droguri in cadrul unei operațiuni a Inspectoratului Național de Investigații al Poliției (IGP). In cadrul perchezițiilor, anume cainele a depistat mugurii de canabis, pastrați de o…

- La 300 de ani de la atestarea documentara, satul Vaidacuta din judetul Mures, mai numara doar 19 locuitori. Incetul cu incetul, oamenii au plecat, iar satul a ramas aproape pustiu. Un sat uitat de lume, dar si unul din cele mai pitoresti locuri vizitate vreodata, satul ascunde si un mic muzeu. Aflat…

- INCREDIBIL… Hotii au dat lovitura la Blagesti,in comuna Vulpitei si a lui Viorel. Acestia au patruns in sediul primariei, noaptea si au furat seiful plin cu bani! Au lasat fara salarii persoanele cu handicap, insotitorii acestora si pe cei de la ajutor social, precum si pe functionarii Primariei Blagesti.…

- Localitatea Cartojani din Giurgiu intra in carantina deoarece numarul de cazuri e prea mare. Este vorba despre peste 30 de cazuri la un efectiv de 3000 de locuitori. Poliția a intrat deja in alerta și a incercuit zona. Prefectul județului a anunțat la postul de televiziune Digi24 ca a adus deja poliția…