La opt luni de cand presedintele Salvadorului, Nayib Bukele, a declarat razboi impotriva bandelor, se estimeaza ca 2% din populatia adulta a tarii, adica aproximativ 100.000 de persoane, se afla acum in spatele gratiilor, relateaza CNN. Represiunea lui Bukele din acest an, declansata de o serie de crime sangeroase comise de bande, in urma carora zeci de persoane au fost ucise in luna martie, a plasat El Salvador intr-o stare de urgenta prelungita si a ingradit drepturi constitutionale importante, precum dreptul la un proces echitabil si libertatea de asociere. Potrivit lui Tiziano Breda, expert…