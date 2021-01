Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump, prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american, acuzat ca a ''instigat la violenta'' la Capitoliu, relateaza…

- O postare ciudata a lui Trump numai pe site-ul Parler. Inca președinte al Statelor Unite, Donald Trump a declarat ca a invocat Legea Insurecției dupa revolta condusa de facatorii de legi republicani și democrați, FBI, CIA etc, care sperau ca vor submina SUA și Constituția sa. In mesajul care poate fi…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Democrații din Camera Reprezentanților au inceput redactarea articolelor pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump și planuiesc inceperea procedurii de luni, cel mai devreme, conform CNN. Joi, Nancy Pelosi și Chuck Schumer avertizasera ca daca Pence și cabinetul nu il indeparteaza pe Trump de la…

- Congresul american a respins miercuri o prima obiectie la certificarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA, la cateva ore dupa intruziunea violenta a sustinatorilor lui Donald Trump in Capitoliu, informeaza joi AFP. Senatul a decis, cu o majoritate zdrobitoare de 93 de voturi…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza EFE. AGERPRES/(AS - autor:…