Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat, luni, ca cea de-a treia doza a vaccinului a fost inclusa in schema primara. Schema de vaccinare completa pentru vaccinurile pe baza de ARNm, Comirnaty (Pfizer) și Spikevax (Moderna) consta in administrarea a 2 doze, conform autorizarii emise de Agenția Europeana a Medicamentului, anunța CNCAV. Totuși, […]