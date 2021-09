Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat vineri ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…

- Guvernul britanic a anuntat duminica renuntarea la intentia de a introduce un pasaport de vaccinare pentru a avea acces la cluburi de noapte si la alte locuri foarte frecventate din Anglia, considerandu-l inutil datorita campaniei de vaccinare impotriva Covid-19. „Nu mi-a placut niciodata ideea de a…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti planuri de a majora taxele pentru a finanta asistenta medicala si sociala, pentru a atenua presiunile la care sunt supuse cele doua sisteme din cauza pandemiei de coronavirus, transmite CNBC, conform Mediafax. Guvernul condus de Johnson intentioneaza…

- Operatorul american de cinema AMC Entertainment iși propune sa accepte plațile Bitcoin ( BTC ) pentru biletele de film pana in 2022. Vorbind in timpul unei conferințe telefonice de luni cu privire la rezultatele companiei in trimestrul II, anunțate mai devreme in aceeași zi, președintele și…

- Ministrul britanic al transporturilor, Grant Shapp, a anunțat ca persoanele vaccinate complet impotriva Covid-19, din statele UE sau din SUA, vor fi scutite din 2 august de efectuarea carantinei, dar va ramane obligatoriu testul care trebuie efectuat inaintea calatoriei si de asemenea testul PCR efectuat…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a discutat vineri, prin telefon, cu omologul sau din Israel, Naftali Bennett, abordand o serie de teme bilaterale si adresandu-i liderului israelian invitatia de a efectua o...

- Purtatorul de cuvant al PSD Stefan Radu Oprea se declara frapat de lipsa de empatie a premierului Florin Citu in cazul tragediei de la Petromidia. Oprea este de parere ca mesajul transmis de premier denota „forme de manifestare ale narcisismului patologic” si propune o trecere prin criteriile „care…

- Miniștrii britanici au confirmat ca persoanele imunizate cu ambele doze NU vor mai trebui stea in carantina sau in izolare cand se vor intoarce in Marea Britanie, incepand de pe 26 iulie. Ministrul transportului, Grant Shapps, a confirmat aceasta mișcare dupa ce Boris Johnson a spus ca este momentul…