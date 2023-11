Interdictia de export al orezului din India se rasfrange pe pietele globale de orez, amenintand securitatea alimentara daca tarile in curs de dezvoltare nu isi pot permite sa cumpere sau nu au acces la orez. ”Singura lipsa in acest moment ar fi intr-adevar orezul simplu, alb, lung si de calitate slaba al Indiei, pe care il expediaza in multe tari din Africa si Asia de Sud-Est. Si cand au aplicat o interdictie, asta a afectat mai mult si mai mult acele tari in curs de dezvoltare”, a declarat Peter Bachmann, vicepresedinte pentru politici si afaceri guvernamentale. Mai antai, India a interzis exporturile…