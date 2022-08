CNBC: Directorul general al Ford Motor a oferit noi informaţii privind planurile grupului în domeniul vehiculelor electrice Saptamana trecuta, producatorul de automobile din Detroit a oferit investitorilor putin mai multa claritate cu privire la modul in care intentioneaza sa atinga acest obiectiv si sa-si transforme afacerea construita pe masini care consuma benzina. Deoarece vehiculele electrice detin o cota tot mai mare pe piata auto mondiala, Ford a anuntat in martie ca isi va reorganiza afacerile si isi va separa activitatile legate de motoarele cu ardere interna si cele privind vehiculele electrice. Pana in 2026, compania a spus ca se asteapta sa construiasca peste 2 milioane de vehicule electrice anual – aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Rezultatele si comentariile producatorului de automobile din Michigan leu reflecta partial pe cele ale rivalului General Motors, care si-a publicat la randul sau rezultatele financiare in aceasta saptamana. La fel ca Ford, GM si-a reafirmat perspectivele de profit pentru intregul an, privind o crestere…

- Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa, lanseaza serviciile de inchiriere in Ramnicu Valcea. Compania este deja prezenta in oraș cu serviciile de transport la cerere. La prima utilizare a unei trotinete electrice, aplicația Bolt afișeaza instrucțiunile de utilizare și modul in…

- Controversatul miliardar Elon Musk a luat in deradere, luni, eforturile Twitter de a-l forța sa cumpere compania, in stilul sau propriu – și, bineințeles, intr-un tweet, scrie CNN . La inceputul zilei, Musk a postat pe Twitter patru imagini in care rade, fiecare fiind insoțita de cate un mesaj. „Au…

- Acordul UE privind interzicerea comercializarii de noi autoturisme echipate cu motoare pe ardere interna incepand din 2035 este dificil, dar un obstacol mult mai mare va fi producerea unui numar suficient de baterii pentru a alimenta vehiculele electrice de care va fi nevoie in urma noilor reglementari,…

- Chinezii de la CATL, cea mai mare companie producatoare de baterii din lume, a lansat un acumulator nou, numit Qilin. Acesta promite sa ofere o autonomie de 1000 de kilometri cu doar o singura incarcare și este, potrivit companiei, cu 13% mai puternica decat o baterie similara propusa de catre rivalii…

- Al doilea mare producator auto din SUA a spus ca incarcarea rapida in curent continuu si evenimentele repetate ale pedalei larg deschise pot cauza supraincalzirea contactorilor principali ai bateriei de inalta tensiune. Ford a spus ca va aborda problema care poate aparea la vehiculele Mach-E construite…

- Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ…

- Bolt lanseaza serviciile de inchiriere de trotinete electrice in Pitești. Compania era deja prezenta in oraș cu serviciile de transport la cerere. Serviciile de inchiriere de trotinete electrice sunt lansate susținand obiectivele comunitații locale, de introducere a unor soluții de transport alternative,…