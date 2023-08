Datele comerciale si documentele analizate de CNBC arata ca Moscova se aprovizioneaza cu un numar crescut de semiconductori si alte tehnologii occidentale avansate, prin tari intermediare precum China. In 2022, Rusia a importat tehnologii semiconductoare in valoare de 2,5 miliarde de dolari, in crestere fata de 1,8 miliarde de dolari in 2021. Semiconductorii si microcipurile joaca un rol crucial in razboiul modern, alimentand o gama larga de echipamente, inclusiv drone, radiouri, rachete si vehicule blindate. Intr-adevar, Institutul KSE, un centru de analize la Scoala de Economie din Kiev, a analizat…