CNBC: China vrea ca Rusia să fie nici prea puternică nici prea slabă Dinamica dintre Beijing si Moscova este insa mai nuantata decat pare la suprafata, cu dezechilibre de putere si conflicte de interese, mai ales de cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022, dezechilibrand ordinea economica globala. Unii analisti au asemanat relatia cu povestea ”Goldilocks” in care se cauta o cale de mijloc, China dorind ca aliatul sau, Rusia, sa nu fie nici prea puternica, cand ar putea provoca Beijingul, nici prea slaba, pentru ca ar lasa China izolata ideologic fata de vest. Desi Beijingul a avut grija sa nu critice Rusia in timpul razboiului si sa ramana un aliat, a reusit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

