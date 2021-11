Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, marti, despre cazurile in care persoane sunt sfatuite de medicii de familie sa nu se vaccineze impotriva COVID ca aceste situatii sunt foarte rare si nu reprezinta regula din punctul de vedere al recomandarilor medicale, mentionand…

- Urmare modificarii O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si Normelor de aplicare, aprobate prin Ordinul 15/1311/2018, incepand cu data de 01.08.2021 medicii care au incheiata conventie pentru eliberarea de concedii medicale, vor trebui sa intocmeasca…

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de COVID-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Potrivit AFP, situatia actuala pare departe de o posibila ameliorare,…

- Beneficiarii de ajutor social care semneaza un contract de munca pe cel putin doi ani vor primi ajutorul social o perioada de 6 luni de la incadrarea in munca, dupa ce Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan,…

- Ministrul Munci, Raluca Turcan, a admis, vineri, la Timișoara ca problemele cu concediile medicale folosite abuziv exista și apar inclusiv in mediul privat. Pentru eliminarea situațiilor ilegale ar trebui sa se implice și Ministerul de Interne. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, acuza de curand o adevarata…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, reclama o crestere cu 50 la suta a numarului de concedii medicale in Primaria Timisoara. Potrivit edilului, numarul de concedii medicale in Primaria Timisoara a crescut in perioada ianuarie-august 2021 cu 225 fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la un…