CNAIR vrea trei benzi pe sens, pe Autostrada București-Pitești Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere vrea trei benzi pe sens, pa A1, studiul de fezabilitate pentru aceasta lucrare costa 35 de milioane de lei. CNAIR a scos la licitație in SICAP un contract de 35 de milioane lei pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și acordarea de expertiza tehnica in vederea largirii la trei benzi pe sens a A1, Autostrada București – Pitești, precum și a segmentelor de autostrada A2 București – Fundulea și A3 Moara Vlasiei – Dumbrava. Contractul se intinde pe 18 luni iar finanțarea este asigurata din fonduri europene, Programul Operațional Transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

