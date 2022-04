CNAIR dă startul montării de panouri fonoabsorbante pe Centura Capitalei Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va incepe montarea panourilor fonoabsorbante pe Centura Capitalei, pe autostrada A1, pe A2, ca și pe alte trei șosele europene, respectiv DN 2 spre Buzau, DN 5 spre Giurgiu și DN 6 spre Alexandria. Proiectul are valoarea totala de 100 milioane lei, adica 4,5 milioane lei pe kilometru, și este finanțat din fonduri europene. Scopul este reducerea zgomotului produs de traficul rutier, o sursa de poluare fonica. In total, se vor monta panouri pe A 1, A 2 și pe alte noua sectoare de drumuri naționale. Lungimea totala a panourilor va fi de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

