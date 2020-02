Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale din judetele Braila si Tulcea se inchide miercuri, de la ora 22:00, din cauza avertizarilor Cod rosu de viscol emise de Administratia Nationala de...

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale din judetele Braila si Tulcea se va inchide miercuri, de la ora 22:00, din cauza avertizarilor Cod rosu de viscol emise de Administratia Nationala de Meteorologie."Avand in vedere fenomenele meteorologice deosebite din zonele aflate sub cod rosu…

- CNAIR a anuntat ca circulatia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, altele decat cele de transport persoane este interzisa intre Pitesti (iesirea din oraș) - Ramnicu Valcea - Veștem (intersectia DN7 cu DN1), joi și vineri, intre anumite ore, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a imprașiat, in ultimele 19 ore de cod galben, 481 tone de material antiderapant in București, dar și la nivelul intregii țarii, potivit unui comunicat remis MEDIAFAX."Avand in vedere avertizarea de cod galben emisa de Administrația…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a actionat cu peste 600 de utilaje in intreaga tara, duminica si luni, ca urmare a Codului galben de ninsori si viscol anuntat de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). "Avand in vedere avertizarea de Cod galben…

- Drumarii au actionat in ultimele ore cu 944 de utilaje si au raspandit aproximativ 9.791 de tone de material antiderapant, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat transmis, duminica, AGERPRES. "Avand in vedere, avertizarea de cod galben emisa…

- Hartile interactive care prezinta situatia drumurilor si autostrazilor, cu sectoarele de drum inchise sau restrictionate, sunt de marti active pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres."Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Pe anumite sectoare de drumuri nationale si autostrazi se circula in conditii de iarna iar soferii trebuie sa adapteze viteza la conditiile din trafic si sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…