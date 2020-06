CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea si executia a inca 29 de kilometri ai Autostrazii Transilvania. Contract in valoare de 69 de mil. euro Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri contractul in valoare de aproape 69 de milioane de euro pentru proiectarea si executia subsectiunii 3C2, Chiribis - Biharia (km 30+550 - km 59+100), care face parte din Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea (Autostrada Transilvania). Potrivit unui comunicat al CNAIR, antreprenorul este Asocierea Trameco SA - Vahostav SK, a.s. - Drumuri Bihor SA - Drum Asfalt…