CNAIR a lansat o nouă licitație pentru centura Buftea pe DN 1 A CNAIR a lansat o noua licitație pentru construirea centurii Buftea pe DN 1 A. Lansarea unei noi licitații survine la scurt timp dupa ce constructorul, care caștigase inițial prima licitație, nu s-a mai prezentat pentru semnarea contractului, conform explicațiilor oficiale. Valoarea contractului din 2021 era de aprox. 200 de milioane lei. Valoarea noului contract este cuprinsa intre 330 și 390 de milioane lei, 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Centura Buftea masoara in lungime de 5,77 km, se desprinde din DN 1 A (km 17+ 100) cu orientarea nord, ocolind pe partea de est… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

