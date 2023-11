Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta lansarea in licitatie a contractelor pentru constructia a trei noduri rutiere importante pe A1, A2 si A3. „Lansam in licitatie contractele pentru constructia a trei noduri rutiere importante pe A1, A2 si A3. Primul nod rutier va fi construit intre A3 (km 36+700) si DJ101C, in zona localitatii Gruiu (judetul Ilfov). Cel de al doilea nod rutier va face legatura intre A2 (km 90+100) si DJ306, in zona localitatii Dragos Voda (judetul Calarasi). Cel de al treilea nod rutier va asigura legatura dintre A1 (km 73+100) si DJ 702F,…