CNAIR a cheltuit un miliard de euro in 2019. Cati km de autostrada a deschis

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a ajuns la cheltuieli de un miliard de lei in 2019. In privinta kilometrilor de autostrada inaugurati, acestia abia ajung la 43, in conditiile in care Razvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, sustinea ca vor fi dati in folosinta 100 km de autostrada in acest an.



In primele zece luni compania a avut un buget consolidat de 3,5 miliarde de lei (aproximativ 733 milioane de euro), suma mai mare cu 35% fata de 2018. Ziarul Financiar noteaza ca anul trecut cheltuielile totale au fost de 3,8 miliarde de lei si ca la o…