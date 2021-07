Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca a desemnat castigatorul contractului pentru proiectarea si executia lotului 3 al Centurii Bucuresti Nord, in lungime de aproape 9 kilometri. Este vorba despre IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S., cu pretul de aproximativ…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat caștigatorul licitației pentru proiectarea și execuția legaturii dintre Oradea și A3. Au fost transmise adresele de...

- Compania Strabag SRL a castigat contractul pentru executia drumului de legatura intre Centura Oradea si A3 Biharia, cu o oferta in valoare de 545,9 milioane de lei fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Vineri, 18.06.2021, au fost transmise adresele…

- Compania Search Corporation SRL va realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru constructia a 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3, intr-un contract in valoare de 1,37 milioane de lei, fara TVA, finantat din fonduri europene nerambursabile, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, miercuri, contractul pentru proiectarea si executia lotului 2 al autostrazii de centura a Bucurestiului (semi-inelul nordic), a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca noua oferte au fost depuse pentru... The post CNAIR: Noua oferte depuse pentru proiectarea și execuția a 9 kilometri din Autostrada Lugoj-Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat luni licitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Bucuresti - Alexandria, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook. "S-a lansat licitatia pentru proiectarea drumului de mare…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, taie panglica pentru numai 24 km de autostrada in acest an. Oficialii din Transporturi și CNAIR se intrec in anunțuri privind semnarea contractelor pentru mai multe studii de fezabilitate, construcția unor…