S-a rasturnat cu tractorul in Jibou

Pompierii jibouani au fost solicitati sa intervina la un eveniment rutier in care a fost implicat un tractor rasturnat cu o persoana surprinsa in interior in Jibou, strada Vailor.Pompierii au gasit persoana constienta, a fost extrasa si evaluatamedical de catre echipajul SMURD. Pacientul a refuzat transportul la spital. – cpt. Lucian… [citeste mai departe]