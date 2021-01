Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroportul, a precizat, la solicitarea News.ro, ca totalul despagubirilor este de 236.037.292 lei, din care 102.318.254 lei pentru proprietati din Otopeni si 133.719.038 lei pentru Tunari, bani care ar urma sa ajunga la 969…

- Pe perioada starii de urgența și de alerta, Statul ofera anumite ajutoare angajaților, prin angajatori. Plațile sunt facute de AJOFM. In acest moment, conturile AJOFM BN pentru plata șomajului tehnic sunt goale. Insa conducerea instituției NU este ingrijorata, asigurand ca plațile se vor face de indata…

- Primaria Lugoj a anuntat prima zi din acest an in care se pot achita impozitele si taxele aferente anului 2021. Platile se pot face incepand de luni, 11.01.2021. Impozitele pe cladiri, terenuri, mijloace de transport, se platesc anual, in doua rate egale. Pentru 2021, primul termen de plata este 31…

- Primaria Timișoara anunța ca va face plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de votare la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie. Plata se va efectua marți, miercuri și joi, in data 15, 16, 17 decembrie, in intervalul orar 9.00-16.00 la Sala Polivalenta Olimpia, de pe Aleea…

- De luni incep plațile pentru membrii birourilor secțiilor de votare. Plata indemnizațiilor pentru președinții, locțiitorii și membrii comisiilor de votare de la alegerile parlamentare din decembrie 2020, se va efectua eșalonat. Incepand cu data de 14 decembrie se vor intocmi ordine de plata doar pentru…

- „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat Campania de plati in avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unica de plata in anul 2020. In conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei a fost stabilit nivelul avansurilor pentru…

- Guvernul a suplimentat, prin rectificarea bugetara aprobata luni, suma necesara pentru plata contributiei la Comisia Europeana si, foarte important, prefinantarea producatorilor pentru vaccinul impotriva coronavirusului, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a sustinut o…

- Un numar de 654.707 fermieri au fost autorizati la plata in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020, in perioada 16 octombrie – 4 noiembrie, reprezentand aproximativ 79% din numarul total al fermierilor, suma totala autorizata la plata fiind de 1,08 miliarde euro, a anuntat miercuri Agentia…