CNA: Tratați cu decență decesul actorului Ion Dichiseanu Televiziunile și posturile de radio sunt avertizate de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) sa trateze cu decenta si responsabilitate orice subiect privind decesul actorului Ion Dichiseanu. „Consiliul transmite posturilor de televiziune si de radio rugamintea de a trata cu decenta si responsabilitate orice subiect referitor la decesul reputatului actor, cu atat mai mult cu cat legislatia audiovizualului cuprinde prevederi clare privind obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale ale omului, precum si dreptul la viata privata, inclusiv pentru familia aflata in suferinta”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

