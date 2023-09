CNA intrerupe emisia postului Nasul TV pentru ca nu a prezentat dovezi despre tunelurile secrete de sub Bucegi

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului a sancționat postul Nasul TV cu intreruperea emisiei pentru 10 minute pentru ca a difuzat imagini cu presupuse „tuneluri de mari demensiuni” din Muntii Bucegi. Postul a avut ragaz doua saptamani sa vina cu dovezi despre existența acestora.Masura, anunțata miercuri,…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat miercuri postul Nașul TV pentru ca a difuzat imagini cu presupusele tuneluri din Muntii Bucegi cu 10 minute de intrerupere intrucat nu a venit cu dovezi privind existența acestora, deși a avut ragaz doua saptamani sa faca acest lucru.

- V. Stoica Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), singura autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale, a avut pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 23 august, un subiect mai puțin obișnuit – vizionarea unei emisiuni transmise de postul Nașul TV la inceputul lunii mai 2023,…

- Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) cere unui post de televiziune sa-și trimita jurnaliștii sa verifice tunelurile secrete din Munții Bucegi, tuneluri despre care se facusera “dezvaluiri” la acel post TV. Cererea CNA, deși pare o gluma, a fost postata pe pagina de facebook a CNA. Cererea CNA…

- Emisiunea “Sa vorbim despre tine” difuzata de Nașul TV in data de 5 mai 2023, a avut parte de o sesiune de analiza din partea membrilor Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) intr-o ședința ce a avut loc pe 23 august. Invitatul emisiunii, Sacha Stone, influencer britanic, a prezentat imagini…

- Membrii CNA au analizat o emisiune din 5 mai a postului NașulTV, in care invitatul Sacha Stone, influencer britanic cunoscut pentru promovarea teoriilor conspirației, a afirmat ca are imagini din interiorul munților Bucegi, unde exista „tuneluri de mari dimensiuni”. Ședința s-a terminat fara nicio decizie…

- Intr-o postare pe Facebook, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a ironizat conspirațiile despre tuneluri secrete din munții Bucegi, prezentate in emisiunea "Sa vorbim despre tine", de la postul Nașul TV, difuzata pe 5 mai. Dupa ce a vizionat in ședința de miercuri emisiunea, CNA a declarat ca…

- Stranutul este un reflex defensiv al corpului nostru. In cazul mirosului de piper, agentul iritant sunt particulele mici de piper care se impraștie in aer atunci cand piperul este macinat sau agitat. Aceste particule pot intra in nas, unde se adera la mucoasa nazala.Nasul nostru este acoperit cu receptori…