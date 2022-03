Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut doua reuniuni respectand distanta ieri cu presedintele si acesta nu este considerat un caz de contact”, a precizat ea intr-un comunicat, in ajunul plecarii lui Joe Biden intr-o vizita extrem de dificila, asteptata in Europa.Jen Psaki a precizat ca are doar ”simptome usoare” si ca va trece printr-o…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit titlul de membru de onoare al Asociației Romanilor din Italia. Anunțul a fost facut de președintele asociației, Eugen Terteleac, acesta fiind prezent, sambata, in vama Siret dupa ce a mers cu un convoi umanitar in Ucraina. „Am profitat…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a infirmat joi informatiile aparute anterior in publicatia germana Bild conform carora avionul care il ducea pe seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, intr-o vizita la Beijing s-a intors din drum noaptea trecuta, relateaza agentia…

- E oficial! Rusia a primit lovitura de grație in ce privește fotbalul. Anunțul oficial din aceasta seara și nimeni nu se aștepta la asta din partea FIFA. Decizia s-a luat de curand de catre consiliul FIFA și de Comitetul Executiv UEFA. Azi a fost cea de-a cincea razboi in Ucraina, dupa ce Rusia a pornit…

- Smiley și Gina Pistol formeaza un cuplu de cațiva ani, iar in urma cu aproximativ un an deveneau parinți pentru prima data. Mulți s-au intrebat cand vor face cei doi nunta, iar artistul a facut acum anunțul. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste insa nu se grabesc sa faca nunta.…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor nu a primit nicio informație oficiala din partea Rosselhoznadzor cu privire la anumite interdicții, a precizat Alexandr Manciu, director general adjunct al ANSA. „La moment ANSA nu a primit nicio informare oficiala din partea Rosselhoznadzor referitoare…

- Urmeaza noi scumpiri la produse pe care romanii le cumpara zilnic. Dupa ce prețurile au crescut la electricitate și gaze, alimentele au devenit și ele mai costisitoare. Acum, o noua categorie de produse va suferi schimbari de preț din cauza șocului scumpirii de materie prima, energie și gaze. Este vorba…

- Misiunea ONU in Kosovo nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la anuntul facut de Pristina privind un angajat rus de-al sau. Acest lucru a fost anuntat reporterilor sambata de reprezentantul secretarului general al organizatiei, Stephane Dujarrick.