- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a criticat arbitrajul spaniolului Antonio Mateu Lahoz la meciul cu Tarile de Jos, castigat la loviturile de departajare, "Nu poti pune un astfel de arbitru la un meci de asemenea anvergura. FIFA trebuie sa faca ceva. Nu se poate ca arbitrul sa nu fie la inaltimea…

- Federatia Portugheza de Fotbal (FPF) a dat publicitatii un comunicat in care dezminte un articol din publicatia Record, potrivit caruia Cristiano Ronaldo a amenintat ca va parasi echipa deoarece a fost rezerva la meciul cu Elvetia, scor 6-1, de la Cupa Mondiala. "Informatiile lansate joi arata ca Cristiano…

- bull; Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a deschis scorul in meciul cu Australia, inscriind golul sau cu numarul 789. S au stabilit primele doua echipe calificate in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Acestea sunt Tarile de Jos si Argentina, care si au respectat statutul…

- Dupa ce i-a doborat recordul lui Diego Maradona cu 22 de meciuri jucate la un Campionat Mondial, Lionel Messi este din nou numarul unu. Starul argentinian a sarbatorit aseara meciul cu numarul 1000 al carierei. Mai mult decat atat, jucatorul lui Paris Saint-Germain și-a calificat naționala in sferturile…

- Lionel Messi (35 de ani) a comentat victoria Argentinei cu Australia, 2-1, in optimile Campionatului Mondial. Țarile de Jos - Argentina, primul sfert de finala la CM 2022, este programat pe 9 decembrie, de la ora 21:00, pe arena „Lusail Iconic”. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR1 Leo…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

Istvan Kovacs face parte din brigada de arbitri delegata la primul meci de la editia din acest an a Cupei Mondiale de fotbal, Qatar – Ecuador. Cupa Mondiala incepe duminica, la Doha, fiind prima din istorie care se desfasoara in perioada iernii, anunța news.ro.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo și-au unit forțele intr-una dintre cele mai emblematice imagini sportive ale anului inaintea Cupei Mondiale. Messi și Ronaldo publica o fotografie rece ca gheața. Amandoi sunt pregatiți sa joace in potențiala lor finala la Cupa Mondiala, anunța goal.com.