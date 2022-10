Stiri pe aceeasi tema

Romania va participa cu sapte sportivi, doi la feminin si cinci la masculin, la a 51-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica, programata la Liverpool in perioada 29 octombrie-6 noiembrie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Gimnastica.

Romania are un singur reprezentant, Mihnea Harasim, la Campionatele Mondiale de ciclism pe sosea din Australia, care va intra vineri in concurs in cursa de fond juniori, informeaza Federatia Romana de Ciclism pe retelele de socializare, potrivit Agerpres.

Presedintele Federatiei Romane de Lupte (FRL), Razvan Pircalabu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca sportivii din lotul Romaniei sunt motivati si merg cu gandul clasarii pe podium la Campionatele Mondiale de lupte care se vor desfasura in perioada 10-18 septembrie la Belgrad (Serbia), potrivit

Britanicul Joe Fraser a cucerit a treia sa medalie de aur la Campiontele Europene de gimnastica artistica de la Munchen, impunandu-se duminica in intrecerea de la paralele, dupa ce reusise anterior sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului la individual compus si in concursul pe echipe.

Echipa masculina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, joi, pe locul 10 in calificari si a ratat finala de sambata a probei, dar a obtinut "biletul" pentru Campionatul Mondial din acest an. In finalele pe aparate va evolua Gabriel Burtanete, la sarituri, conform news.ro.

Sportivele romane au cucerit, duminica, doua medalii de aur si doua de bronz, in finalele pe aparate, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Munchen.

Echipa Romaniei a castigat, vineri, medaliile de argint la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Munchen, in timp ce Amalia Ghigoarta a obtinut si ea argintul la individual compus.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, joi, pe locul 9 in calificari si a ratat finala de sambata a probei, dar a obtinut ”biletul” pentru Campionatul Mondial din acest an. La individual-compus, Ana Barbosu s-a clasat pe locul 7 si este singura din delegatia Romaniei care va evolua…