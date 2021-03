Stiri pe aceeasi tema

- Clujul va cumpara doua autobuze autonome, fara șofer, care vor circula in zona zero a Clujului. ”Licitația pentru cumpararea unor autobuze electrice autonome este gata de lansare. Vom cumpara doua, iar apoi vom vedea cum funcționeaza și am putea sa luam și altele”, a declarat Emil Boc.Astfel de…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, marți, la Antena 3, ca „vor fi impuse, printr-un act legislativ de nivel național, unele masuri noi suplimentare, care vor intari masurile existente, fara sa ajungem la carantina”. „Nici carantina de weekend, nici carantina generalizata”, a…

- Joi, 18 martie, poliția și procurorii DIICOT din Cluj-Napoca au efectuat 11 percheziții in casele unor persoane din Cluj, Arad, Satu Mare și Baia Mare.„Activitatea a fost derulata in cadrul unui dosar penal de trafic de persoane, proxenetism, trafic de droguri și efectuarea de operațiuni fara autorizație…

- Cluj-Napoca va fi primul oraș din România care va avea un autobuz fara șofer, în cadrul unui proiect pilor derulat de Primaria municipiului Cluj-Napoca și Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN). „Când licitația…

- Cluj-Napoca va fi primul oras din Romania care va avea in circulatie un autobuz autonom, fara sofer, in cadrul unui proiect pilot derulat de primarie in colaborare cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN).

- Clujul va face in acest an licitația pentru a cumpara autobuze autonome, care vor circula prin Cluj-Napoca. Intrebat cand vor fi cumparate autobuzele autonome, primarul Emil Boc a spus: ”Cand licitația va fi finalizata in aceasta primavara. E un semnal clar ca orașul menține direcția verde, nepoluanta,…

- Primaria din Cluj-Napoca pregateste proiecte in valoare de doua miliarde de euro din fonduri europene pentru modernizarea orasului, susține primarul Emil Boc. Edilul din Cluj-Napoca a dat si trei sfaturi primarilor de orase. Boc a declarat, in cadrul EUROSFAT 2020, ca sunt trei sfaturi pe care le-ar…

- La o zi dupa ce sefa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), liberala Violeta Vijulie, a cerut ca Nelu Tataru sa revina la conducerea ministerului sanatatii, Vlad Voiculescu a anuntat ca aceasta va fi inlocuita din functie, informeaza G4media.Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat…