Clujenii s-au săturat de viața la BLOC! Cererea pentru case a crescut cu 50% în ultimele luni

Cele mai multe cereri s-au înregistrat în marile orașe ale României, printre care și Clujul care se afla pe locul doi la cerere. Bucureștiul este fruntaș la cererea pe piața, iar pe locul trei se afla Brașov

Noul context de pandemie în care ne aflam a adus schimbari în rândul preferințelor oamenilor în ceea ce privește locuința. În ultimele luni cererea pentru case acrescut cu 50% fața de aceași perioada a anului 2020, potrivit unei analize facute de cei de la RE/MAX. &"Starea de urgența, respectiv… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

