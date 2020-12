Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii nici nu mai culeg porumbul plantat in primavara pe campurile din jurul orașului. O astfel de situație, care acum 20 - 30 de ani ar fi parut ireala, este intalnita intre Borhanci și Sopor, unde campiuri intregi de porumb sunt neculese.

- Nimeni nu este lasat in urma! Tichete sociale pentru clujenii aflați intr-o situație sociala delicata. Primaria continua și in acest an Programul social „Alimente” 3481 persoane vor beneficia prin acest program de tichetele anuale care permit achiziția de alimente. Acestea vor fi distribuite pana la…

- Autoritatile locale, reprezentanti ai Bancii Mondiale, ISJ si universitatilor, dar si fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, au particiat, joi dupa masa, la dezbaterea publica online in cadrul Centrului de Inovare și Imaginație

- Circulația mașinilor este ingreunata la ieșirea din orașul Rașnov catre Zarnești din cauza unei lucrari la infrastructura rutiera. Șoferii sunt nevoiți sa circule pe o bretea provizorie vineri și sambata.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane vineri și sambata,…

- Situație speciala la pelerinajul de Sfanta Parascheva 2020. Miile de credincioși care vin din alte zone ale țarii și chiar din localitațile județului Iași nu vor mai putea sa intre in curtea Catedralei Mitropolitane pe perioada hramului Cuvioasei. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a limitat…

- Seceta din acest an va afecta culturile de primavara pe o suprafața de un milion de hectare. Situația este cu atat mai grea, cu cat culturile semanate in toamna sunt și ele compromise pe 1,1 milioane de...

- Situație inedita la Medgidia. Primarul care a caștigat alegerile a condus inainte o alta localitate din județ, Peștera. Deși bugetul anual era foarte mic, comuna a ajuns sa fie una dintre cele mai dezvoltate din Constanța. Cea care a candidat in locul fostului edil este chiar soția sa, care a și caștigat.

- Clotilde Armand a declarat, joi, ca persoanele acuzate de PSD a fi scos saci de voturi din camera securizata de la Sectorul 1 nu sunt membri USR, așa cum s-a susținut de catre liderii PSD, ci un membru al PPU, partidul lui Cristian Popescu Piedone, și un șofer de la DGASPC, din subordinea lui Dan Tudorache.