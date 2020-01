Stiri pe aceeasi tema

- Legea antifumat, promulgata de presedintele Romaniei in 2015, a fost determinata in buna masura de un demers cetatenesc initiat in 2013 la Cluj: o petitie online in care se cerea interzicerea fumatului in spatiile publice inchise.

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in unanimitate, in calitate de for decizional, o lege care introduce in Romania pensiile ocupationale, suplimentare fata de toate celelalte scheme de pensie existente in acest moment.Principalele prevederi: Poate participa la un un fond de…

- Probabil multi soferi nu stiu asta, dar politia ii poate amenda chiar daca au cauciucuri de iarna si lanturi de zapada. In Romania, soferii trebuie sa respecte prevederile Codului Rutier din 2019 si „Legea cauciucurilor de iarna” care a intrat in vigoare, din 2011. Potrivit Legii,…

- Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba; In temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; In baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeasi lege, D I S P U N E Art.1. Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Sebeș,…

- Legea privind majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei a fost promulgata miercuri, de presedintele Klaus Iohannis. Proiectul a fost aprobat luna trecuta, cu unanimitate de voturi, de Camera Deputatilor, astfel, de la 1 ianuarie 2020 alocațiile de stat pentru copii vor crește. Pe 15 octombrie,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a elaborat, cu cela timp in urma, un proiect de lege privind modificarea Legii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, mai precis Legea 132/2017, pentru a evita sanctiunile ce i-ar fi aplicate de Comisia Europeana.

- Este ultima solutie propusa de Primaria Capitalei, intr-un oras sufocat de trafic in fiecare zi. Legea care ar putea schimba Codul Rutier se afla deja in dezbatere in Parlament. Pana atunci, autoritatile monteaza zeci de camere de filmat inteligente in intersectii, prin care semafoarele sa-si schimbe…

- O noua lege antifumat a intrat astazi in vigoare in Austria. Potrivit prevederilor, fumatul este absolut interzis in orice incapere unde se produc, se proceseaza sau se consuma alimente și bauturi.