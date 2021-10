Clujean prins cu lemne, fără documente de proveniență Ieri, 5 octombrie, la ora 16:30, polițiștii Postului de Poliție Fildu de Jos au surprins in flagrant delic, un barbat, din județul Cluj, care transporta material lemnos, fara a avea documente de proveniența. Fapta s-a petrecut pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Jos, barbatul, fiind oprit in trafic de polițiști, in timp ce transporta cu o autoutilitara, 1,8 metri cubi de material lemnos. Șoferul nu a putut prezenta documente de proveniența a materialului lemnos transportat, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu 1.000 de lei amenda, iar lemnul a fost confiscat. – Ioana… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

