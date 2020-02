Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Cluj a fost filmat in timp ce injura, lovește și amenința cu barbat, in Piața Garii, din oraș. „Io-s nime-n Clujul asta? Te rup in doua”, amenința jandarmul in timp ce il lovește pe omul cazut la pamant. Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Cluj a declanșat o ancheta in acest caz.…

- Patru persoane au ajuns, marti, la spital, in urma unui accident rutier petrecut in judetul Galati pe DN 24D, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc intre localitatile Cuca si Baleni, iar in urma apelului la 112 s-au deplasat trei…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari in legatura cu savarsirea infractiunii de distrugere, dupa ce persoane necunoscute au acoperit cu vopsea neagra partea in limba maghiara a mai multor indicatoare rutiere, aflate la intrarea in cateva localitati…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…

- Un barbat de 70 de ani a cazut lânga secția de vot 177 din Cluj-Napoca amplasata în incinta Liceului tehnologic Aurel Vlaicu, suferind o lovitura puternica la cap. Batrânul ramas inconștient a fost resuscitat de un pompier care pazea secția. Incidentul nu a afectat procesul electoral.…