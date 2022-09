Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca anunta ca implementeaza doua noi programe doctorale de tip retea europeana “Marie Curie”. “Programul GEM-Diamond, demarat din 2022 si realizat in parteneriat cu universitati de marca din Europa (precum Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Universitatea din Warwick sau Universitatea Libera din Bruxelles), urmareste realizarea la nivelul consortiului a 16 teze de doctorat in regim de diploma dubla sau multipla axate pe identificarea si solutionarea crizelor multiforme cu care se confrunta Uniunea Europeana si statele membre, in special din perspectiva…