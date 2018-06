Cluj: Pompierul rănit de explozia cutiei suspecte are un traumatism cranio-facial Pompierul de la ISU Cluj care a fost ranit, joi, de explozia unei cutii suspecte a fost internat la Unitatea de Primiri Urgente Cluj cu un traumatism cranio-facial, potrivit unor surse medicale. "Pacientul este stabil, a suferit un traumatism cranio-facial, dar fara modificari la analiza de computer tomograf. Va fi sase ore sub supravegherea medicilor si va mai fi supus catorva investigatii, inclusiv oftalmologice", au declarat, pentru AGERPRES, sursele citate. Potrivit acelorasi surse, barbatul ranit are 31 de ani. Un lucrator al ISU Cluj a fost ranit usor, joi, dupa ce o cutie suspecta aflata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

