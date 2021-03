Cluj: Expoziție dedicată Planetei Marte Planeta Roșie a fost mai aproape de Cluj in acest sfarșit de saptamana. Nu este vorba de o aliniere astrala a lui Marte cu Pamantul, ci de o instalație de iluminat spectaculoasa, care reprezinta corpul ceresc. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie de fotografie inedita, intitulata ''Si eu pot'', este organizata in perioada 17-28 martie si este dedicata persoanelor cu Sindrom Down. "Expozitie inedita de fotografie pregatita la Casino - Centrul de Cultura Urbana din Cluj-Napoca si deschisa publicului in perioada 17-28…

- Grupul artistic ”OMICRON” din Calarași a organizat in ziua de 5 martie cu sprijinul Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” o interesanta expoziție de pictura intitulata generic ”Eternul feminin”. Dedicata zilei de 8 martie, expoziția a etalat pe simezele salii multifuncționale ”Perspective” din incinta…

- O expozitie dedicata istoriei bicicletei, care aduce in atentia publica informatii mai putin cunoscute despre aspectul bicicletelor de la inceputul existentei lor, precum si evolutia acestora in timp, se va deschide, incepand de vineri, la Palatul Sutu.

- O expozitie dedicata istoriei bicicletei, care aduce in atentia publica informatii mai putin cunoscute despre aspectul bicicletelor de la inceputul existentei lor, precum si evolutia acestora in timp, se va deschide, incepand de vineri, la Palatul Sutu. Potrivit unui comunicat al Muzeului…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești verniseaza joi, 18 februarie 2021, ora 11.00, expoziția temporara „Regina Elisabeta a Romaniei – 105 ani de la trecerea in eternitate” prilejuita de comemorarea a 105 ani de la dispariția reginei Elisabeta. Aceasta expoziție este rodul unui…

- Oamenii de știința, scrie publicație pe teme de tehnologie The Verge , cred ca cele trei misiuni ar putea oferi mai repede un raspuns la intrebarea ”exista sau a existat viața pe Marte?”. O mica flota de vehicule spațiale din SUA, China și Emiratele Arabe Unite (UAE) va ajunge pe Marte in urmatoarele…

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu a vernisat in cadrul Zilelor Eminescu, Ediția ianuarie 2021, expoziția permanenta intitulata Botoșani – Ipotești, secolul XIX, aflata in holul Muzeului Tematic Mihai Eminescu.

- Cel mai mare muzeu din Florenta Galeria Uffizi ii aduce de la 1 ianuarie un omagiu lui Dante Aligheri, in acest an in care se implinesc 700 de ani de la moartea marelui poet si filosof universal, printr-o serie de ilustratii din opera sa, Divina Comedia, realizate in secolul al XVI-lea, relateaza…