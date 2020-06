Cluj: Dosar clasat în cazul preotului acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a dispus clasarea unui dosar in care un preot clujean a fost acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor, in urma unei slujbe religioase oficiate in luna aprilie.



"In raport cu situatia de fapt, se constata ca acuzatiile aduse lui Marian Bogdan-Sergiu, cuprinse in denuntul formulat la data de 20.04.2020 nu sunt intemeiate prin raportare la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor. (...) Anterior analizarii elementelor constitutive ale infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor raportate la situatia de fapt retinuta mai sus se…

