Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate si Familie din Camera Deputatilor, a depus, vineri, o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, in care acuza conducerea Institutului Oncologic din municipiu de faptul ca s-ar face vinovata de raspandirea in institutie a COVID-19 si de focarul in care au fost infectate 12 cadre medicale din spital si pacienti.



"Acel focar de infectie a fost datorat, din punctul de vedere al declaratiilor ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca fiind din cauza unor neglijente de management. Adica, domnul…