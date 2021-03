Stiri pe aceeasi tema

- Bucatarul clujean Adrian Pop a murit marti seara, la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde a fost adus in stare de incostienta si cu o lovitura la cap, stabilindu-se ca anterior a participat la o petrecere la care au fost si prezenti si doi politisti.

- Adrian Pop, celebrul bucatar din Cluj care a ajuns la spital in stare grava satpamana trecuta in urma unui conflict iscat la o petrecere, a incetat din viața marți, 16 martie 2021, la 51 de ani. Adrian Pop s-a dus la un restaurant din localitatea Apahia, județul Cluj, unde un polițist iși sarbatorea…

- Bucatarul clujean Adrian Pop a murit marți seara la Clinica de Neurochirurgie Cluj-Napoca, unde se afla in coma, dupa ce ar fi fost lovit de o persoana in urma prezenței sale la o petrecere cu polițiști in Apahida, potrivit Ziua de Cluj . Anchetatorii iau in calcul mai multe piste. Imaginea Selgros…

