Aproximativ 300.000 de persoane sunt asteptate sa intre, incepand de joi, pe portile Festivalului UNTOLD, cumulat in cele patru zile de desfasurare.



Organizatorii au anuntat ca in fiecare zi sunt asteptate cate 70.000-75.000 de persoane din peste 100 de tari.



"Participa persoane din peste 100 de tari. Anul acesta avem o limita de 75.000 de persoane zilnic impusa de autoritati. In 2019 am avut circa 100.000 de persoane zilnic. Deci, in anul acesta va fi 70-75% din participarea de la editia precedenta", a declarat managerul UNTOLD, Bogdan Buta.



Pentru buna desfasurare…