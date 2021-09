Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului Air Transport Awards 2021, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a obținut distincția ATN Corporate Award. Ceremonia a avut loc vineri, 3 septembrie, la Atena, odata cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inotatorul argeșean Robert Glința va fi portdrapelul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo. “Onoare la drapel! Madalina Bereș și Robert Glința au fost desemnați Purtatori de drapel pentru Team Romania la JO Tokyo 2020!” anunța Comitetul Olimpic și Sportiv Roman. “Ce poate fi mai inalțator decat…

- Eveniment important in familia Andreei Esca! Fiul prezentatoarei a absolvit unul dintre cele mai renumite licee din București. Vedeta nu a lipsit, a furat privirile la ceremonia lui Aris Melkior. Sambata, 26 iunie, Aris Melkior a fost in centrul atenției. Fiul in varsta de 17 ani al Andreei Esca a terminat…

- 1860 - S-a nascut soprana Hariclea Darclée, prima Floria Tosca din istorie (d. 1939). 1912 - A avut loc mitingul aviatic de la Aspern (Austria) la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul I pentru…

- Unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Untold, va fi organizat in acest an intre 9 și 12 septembrie 2021, la eveniment fiind așteptați sute de mii de oameni. Anunțul a fost facut chiar de catre organizatorii acestui event, azi, 7 iunie. Inițial, festivalul, care se ține an de an la la Cluj-Napoca,…