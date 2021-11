Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalist la Unirea Dej si CFR Cluj, Ionut Mangiurea s-a inecat marti seara in raul Somesul Mic, la Gherla, dar trupul sau lipsit de viata a fost scos din apa de pompieri abia o zi mai tarziu.

