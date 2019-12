Stiri pe aceeasi tema

- Clubul feminin de handbal Corona Brasov a fost exclus, joi, din competitiile continentale de catre Tribunalul Federatiei Europene de Handbal, dupa ce mai multe jucatoare ale formatiei de sub Tampa au fost suspendate pentru folosirea terapiei cu laser intravenos, procedura interzisa de regulamentul…

- CSM Corona Brasov a terminat la egalitate cu CSM Bucuresti, 30-30 (15-15), miercuri seara, sub Tampa, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Cristina Laslo a marcat ultimul gol al meciului, pentru Corona, cu un minut si jumatate inainte de final.

- CSM Corona Brasov a terminat la egalitate cu CSM Bucuresti, 30-30 (15-15), miercuri seara, sub Tampa, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Cristina Laslo a marcat ultimul gol al meciului, pentru Corona, cu un minut si jumatate inainte de final. …

- CSM Corona Brasov a invins echipa spaniola Super Amara Bera Bera, cu scorul de 35-30 (16-15), sambata, pe teren propriu, in prima mansa din turul al doilea al Cupei EHF la handbal feminin. Corona a condus in prima repriza si la cinci goluri (12-7), dar la pauza diferenta a fost minima, 16-15. In partea…

- La finele saptamanii, gruparea CSU Suceava a debutat in noul sezon al Diviziei A, pe terenul formației Politehnica Iași. Sucevenii au dominat autoritar partida și s-au impus clar, la final, cu scorul de 30-19. “A fost o victorie meritata. Am inceput puțin mai greu partida, probabil jucatorii au resimțit…

- Duminica seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare, a fost gazda partidei dintre echipa masculina a CS Minaur și Dunarea Calarași, joc din cadrul etapei a 3-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii s-au impus cu 29-25, dupa un meci pe care l-au dominat de la inceput la sfarșit și ocupa in acest moment…

- CSM Corona Brasov a invins-o pe HC Dunarea Braila cu scorul de 28-24 (15-12), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de handbal feminin. Corona a reusit a doua sa victorie in acest debut de sezon si e lider la golaveraj. Sorana Tirca, 7 goluri, Cristina Laslo, 6,…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova s-a calificat duminica, pe teren propriu, in turul al doilea al Cupei EHF, dupa ce a invins formatia italiana Jomi Salerno, cu scorul de 29-17 (15-9), si in mansa retur din primul tur al competitiei, potrivit news.roIn tur, SCM s-a impus cu scorul de 30-21…