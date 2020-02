Primaria Municipiului Dej – Comitetul Local pentru Situații de Urgența (CLSU) anunța populația ca ISU Cluj și Ministerul Mediului -Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru judetul Cluj: – atenționarea meteorologica COD GALBEN in intervalul 10.02.2020 ora 11:00 – 11.02.2020 ora 20:00. Aceasta perioada va fi marcata in zona montana de intensificari ale vantului, cu viteze de 65…75 km/h, iar in zona inalta rafalele vor depași 90 km/h și va fi viscol. In zonele joase rafalele de vant vor depași 55…65 km/h. La altitudini de peste 1500 m se va depune strat consistent de zapada. Cantitațile…