Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clotilde Armand nu este preocupata de felul in care a ajuns Sectorul 1 cu ea la timona. Nu șobolanii și gunoaiele o deranjeaza pe Armand, nici gropile din carosabil sau buruienile care au invadat parcurile, alaturi de capușe, ci numele strazii pe care se afla reședința Ambasada Belarusului.…

- Strada din Bucuresti pe care se afla Ambasada Belarusului din Romania ar putea fi redenumita dupa numele jurnalistului de opozitie Roman Protasevici, retinut duminica de regimul Lukasenko, a anuntat, miercuri, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care

- Strada din Bucuresti pe care se afla Ambasada Belarusului din Romania ar putea fi redenumita dupa numele jurnalistului de opozitie Roman Protasevici, retinut duminica de regimul Lukasenko, a anuntat, miercuri, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, in urma unei propuneri a profesorului universitar…

- Primaria Capitalei demareaza marti lucrarile de modernizare pentru un tronson de 1,1 km cale dubla a liniei de tramvai de pe B-dul. Vasile Milea, pe care circulau tramvaiele 1 si 10, pentru care a fost modificat traseul.

- ”Guvernarea de dreapta vrea sa injumatațeasca veniturile medicilor din ATI, in varf de criza epidemiologica!”, susține deputatul PSD Elena Dinu, medic de profesie. Es susține ca prin decizia Guvernului privind salarizarea in sectorul public se lovește direct in cei care sunt in prima linie in lupta…

- Peste 300 de elevi s-au inscris deja in programul "Vacanta activa in Bucuresti", care a fost lansat luni de Primaria Capitalei, potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut marti pe pagina de Facebook a PMB. Proiectul se adreseaza parintilor care au copii cu varsta cuprinsa intre 4 si 12…

- In cele cinci spații vor putea fi supravegheați in total circa 1.200 de copii, iar perioada in care sunt deschise este perioada de vacanța suplimentara, intre 12 și 23 aprilie 2021, potrivit unui comunicat al instituției, relateaza portalul economedia.ro. Cele cinci spații sunt: Muzeul Copiilor (situat…

- Guvernul ar putea introduce o noua taxa de poluare pentru mașini. Propunerea ii aparține Ministrului Mediului, care vrea ca aceasta taxa sa varieze in funcție de gradul de poluare al fiecarei mașini. Propunerea va fi discutata la nivel național, in cursul acestui an, iar aplicarea ei va fi decisa la…