- Primaria Sectorului 1, condusa de Clotilde Armand, a fost amendata de Garda de Mediu cu suma de 200.000 de lei. Dupa controale ce au durat o saptamana și au fost facute și la primarie, și in cadrul companiei care se ocupa cu salubritatea, Garda de Mediu a constatat ca operatorul nu era Romprest, ci…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica , a anunțat joi ca nu iși va da acordul pentru instituirea starii de alerta in Sectorul 1, așa cum a cerut Clotilde Armand inca de saptamana trecuta. Prefectul susține ca “amenințarea nu este suficient de grava” pentru a fi luate masuri de urgența. Primarul Sectorului…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca atat Primaria Sectorului 1 cat și Romprest trebuie sa-și respecte obligațiile asumate prin contractele semnate, in contextului scandalului politico-juridic care a dus la inundarea strazilor cu gunoaie. „Este…

- COMPANIA ROMPREST SERVICE SA face publice 21 de facturi neachitate, emise in perioada iulie 2020 – martie 2021. Compania susține ca facturile sunt pentru servicii prestate si confirmate pentru operatiunile de Salubrizare stradala – curatenie cai publice, inclusiv valori reprezentand prestatia operatorilor…

- Garda Nationala de Mediu este in prezent in control la Primaria Sectorului 1 si la operatorul de salubritate pentru a stabili incalcari ale legislatiei si obligatiile de mediu care revin fiecarui actor in parte, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres.…

- Protest la primaria Sectorului 1, unde sacii de gunoi au ajuns sa puna stapanire pe strazi intregi. Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a primit 'cadou' sacii neadunați de compania Romprest din cauza ca facturile nu au fost achitate. Bucureștenii acuza ca scarile primariei…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, cere Prefecturii București sa fie declarata stare de alerta in sector din cauza gunoiului. Edilul le promite oamenilor ca „acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupți și de mafia gunoaielor va lua curand sfarșit”, se arata in mesajul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a acuzat”un nou șantaj de tip mafiot” din partea companiei de salubrizare Romprest, care a anunțat din nou ca nu mai ridica gunoiul din sector și ii indeamna pe bucureșteni sa sesizeze Poliția Locala daca nu li se ridica gunoiul. Prin urmare, primarul a solicitat…