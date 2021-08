Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand intervine și ea în scandalul declanșat în jurul premierului Florin Cîțu, care a admis ca în studenție a fost prins baut la volan, în SUA. Dupa ce președintele PSD Marcel Ciolacu i-a cerut șefului statului sa-l demita pe premierul liberal…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, il ataca dur pe liderul PSD Marcel Ciolacu, dupa ce acesta a cerut demiterea premierului Florin Cițu. Armand in "Dupa ce a solicitat presedintelui Romaniei ’’sa intervina pentru ca este in pericol democrația’’ sau ’’sa faca sedinta de CSAT’’, pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara urgent demisia lui Florin Cițu, intrucat „#RomaniaNormala nu poate fi construita cu un premier penal”. „Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica și la o retragere a premierului Florin Cițu, solicit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa ii ceara "urgent" demisia premierului Florin Citu, pentru ca legile in vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnati penal. "Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica…

- Marcel Ciolacu a afirmat, referindu-se la imaginile cu primarul din Sectorul 1, Clotilde Armand, care ar fi intrat in camera cu voturi in seara alegerilor, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa intervina pentru ca este in pericol democratia si sa faca sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii…

- Marcel Ciolacu a criticat guvernul pe tema restricțiilor pentru persoanele nevaccinate, acuzandu-l pe Klaus Iohannis ca imparte oamenii in rai și buni și amenințand ca va ține congresul partidului in fața la Cotroceni. Presedintele PSD considera nejustificata decizia Guvernului de a limita numarul participantilor…

- Exercițiul de imagine al lui Klaus Iohannis. Președintele a participat miercuri la ședința de Guvern pentru a vorbi despre Proiectul sau „Romania Educata”. In fapt, Iohannis a citit de pe foi, la fel și premierul Florin Cițu. Ce ne-a citit președintele Domnule prim-ministru, Doamnelor și domnilor miniștri,…

- In ciuda ploilor si frigului, totusi vara vine si aduce cu sine si mult asteptatele vacante si concedii. Trebuie sa recunoastem ca dupa elevi cele mai lungi vacante le au parlamentarii. Ei sunt un fel de copii mai mari, carora alegatorii le-au pus in mana puterea de a schimba prezentul si viitorul,…