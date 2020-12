Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, susține ca "ne dorim ca locuitorii din Sectorul 1 sa nu petreaca sarbatorile cu gunoiul pe strada. Acesta este termenul pe care ni-l propunem".Primaria sectorului 1 a inceput luni dimineața acțiunea de strangere a gunoaielor, cu deșeurile din Piața Matache.Daca…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca, luni, 14 decembrie, va incepe sa stranga gunoiul stradal impreuna cu echipele de la Administratia Domeniului Public."Maine incepem o acțiune in forța de strans gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 impreuna cu echipele de la ADP… chiar daca…

- Contractul dintre Primaria Sectorului 1 și operatorul de salubritate a devenit subiect de disputa intre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și Clotilde Armand, edilul sectorului 1. Nicușor Dan susține ca Primaria Sectorului 1 trebuie sa respecte contractul și sa plateasca pentru ridicarea gunoaielor,…

- "Stiu foarte bine cum s-a comunicat pana acum cu presa atunci cand jurnalistii solicitau informatii despre diverse contracte sau despre anumite achizitii nefundamentate. Gata! S-a terminat aceasta epoca. Am dispus aparatului de specialitate al primarului si tuturor subordonatelor primariei sa nu…

- REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Scandal pentru Primaria Sectorului 1 dupa alegerile locale. „Imi doresc transparența totala, in primul rand pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor. Pentru ca voturile reprezinta voința și speranța oamenilor. Iar acestea nu trebuie in niciun…

- ​​Scandalul de frauda de la Sectorul 1 continua. Dupa ce luni Clotilde Armand a acuzat nereguli grave în încercarea de fraudare a alegerilor, contracandidatul sau, Dan Tudorache, susține ca a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor. „Azi-noapte, am solicitat…

- Clotilde Armand, candidata USR la Primaria Sectorului 1, il contrazice la Dan Tudorache, candidatul PSD, care anuntase ca pe numaratoarea paralela a PSD el ar avea 200 de voturi in plus."Aud ca fostul primar al Sectorului 1 nu știe sa numere. Nu-i nimic. Il invațam noi. Pana atunci va spun…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, sustine ca pe numaratoarea paralela a PSD are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR)."Breaking news! Dupa terminarea numaratorii paralele, am in plus 200 de voturi fața de Clotilde Armand! Așteptam rezultatele oficiale de la BEC!",…