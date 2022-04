Clotilde Armand: Proiectul de buget pe anul 2022 a fost votat astazi in Consiliul Local, cu intarziere de doua luni

Clotilde Armand: Proiectul de buget pe anul 2022 a fost votat astăzi în Consiliul Local, cu întârziere de două luni ”Proiectul de buget pe anul 2022 a fost votat astazi in Consiliul Local. Dam drumul la investitii istorice in Sectorul 1! Avem multe programe si proiecte care asteptau, de doua luni, acest vot”, a scris, vineri, pe Facebook, Clotilde Arman. Primarul din Sectorul 1 anunta investitii pe mai multe paliere: scoli si gradinite, spitale, infrastructura, mediu si digitalizare. ”Avem multe prioritati, va spun doar ca sunt strazi care nu au vazut asfaltul din 2008 si avem mai multe unitati de invatamant supraaglomerate, aici vom extinde ce vom putea si vom construi, acestea sunt doar o parte dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

